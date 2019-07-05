Bu eziyetle dalga geçtiler

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Adana'da bir tekstil atölyesinde çalışan 32 yaşındaki Ömer Yanar ve 19 yaşındaki Furkan Aslan kapkaç yapmaya karar verdi. 29 Haziran günü, tanınmamak için başlarına kask takıp, Yanar'ın motosikletiyle kapkaç yapacak kurban aramaya başlayan ikili, Çukurova ilçesi Mafesığmaz Mahallesi 79048 sokakta yürüyen Jale Didem Özyurteri'ni (46) gördü. Motosikleti kullanan Ömer Yanar, kurbanın arkasından yaklaştı. Arkasında oturan Furkan Aslan'da bir anda Jale Didem Özyurteri'nin çantasına asılınca da gaza bastı. Ne olduğunu anlamayan kadın çantasını bırakmayınca yere düşerek sürüklenmeye başladı. Bunun üzerine çantayı bırakmak zorunda kalınca, kapkaçılar hızla uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.Özyurteri, tedavi için hastaneye kaldırılırken Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Amirliği ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarının inceleme altına aldı. Kapkaçılar, çanta içindeki cep telefonunu ve kolyeyi Seyhan Baraj Gölüne atarken çantayı da yaktı. Polis, izlediği 250 güvenlik kamarasının görüntüleri sayesinde zanlıların kimliklerini tespit etti. Gözaltına alınan ve herhangi bir suç kaydı bulunmayan şüphelilerin sorgularında suçlarını itiraf ederek, "Adrenalin olsun diye yaptık" dedikleri öğrenildi. Ömer Yanar'ın, kapkaçta kullandıkları motosikleti 2 ay önce 35 bin liraya aldığı öğrenilirken, adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.