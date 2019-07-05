Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin kuruluş tarihi değiştirildi

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İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin kuruluş tarihi 1827 olarak değiştirildi. Düzenlenen senato toplantısında görüşülerek kabul edilen karar ile 1967 olarak bilinen Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin kuruluş tarihi 1827 olarak düzeltildi. Senato toplantısının ardından açıklama yapan İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, "Bu güncelleme işlemi, bilim adamlarının, tarihçilerin bu konuyla ilgili uzman görüşleri neticesinde oldu. Bu veriler ışığında Türkiye'de modern tıp eğitiminin başlangıç tarihi olan 1827 yılının, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin kuruluş logosu içerisinde yer alacak bir çalışma senatoda oylandı ve oy birliğiyle de kabul edildi" dedi. Aydın, "Yurt dışında da fakültemizi temsil ettiğimiz zaman bu gerçek geçmişimizle temsil edilmiş olmak, geçmiş tarihin bir mirasçısı olduğumuzun görünmesi anlamında da büyük önem taşımaktadır" diye konuştu. Aydın, 4 yıl içerisinde dünyanın 100 üniversitesi arasına girmeyi hedeflediklerini kaydetti.