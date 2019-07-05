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nasıl kılınır? Abdest nasıl alınır? Diyanet ile Cuma namazı kaç rekat kılınıyor? İşte adım adım detayları

Müslüman alemi, Cuma gününün huzurunu ve mutluluğunu yaşıyor. Mübarek Cuma coşkusunu bir başka yaşayan Müslüman dünyası, bugünü de aynı şekilde geçirecek. Öğle namazı neticesinde camiler dolup taşarken, eller ise semaya kalkacak. Bu anlamlı günde ibadetini yerine getirmek isteyen bireyler, ' nasıl kılınır ve kaç rekat?' sorusu ile araştırmalarını sürdürüyor. Peki, abdest nasıl alınır? Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat ve hangi dualar okunur? Sizler için özel olarak hazırladığımız içeriğimiz aracılığı ile adım adım hakkında fikir sahibi olabilir, abdestin nasıl alınacağını öğrenebilirsiniz. İşte, 5 Temmuz hutbesi ve tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 5.7.2019 11:20 Güncelleme Tarihi: 5.7.2019 11:20
Cuma namazı nasıl kılınır? Abdest nasıl alınır? Diyanet ile Cuma namazı kaç rekat kılınıyor? İşte adım adım detayları

Müslüman alemi için bir başka Cuma gününün daha coşkusu hissedilirken huzuru da yaşanıyor. Her hafta olduğu gibi bugün de öğle ezanı ile beraber için camiler dolup taşacak ve eller semaya açılacak. Bu mübarek günde ibadetini görevini yerine getirmek isteyen yurttaşlar ise ' nasıl kılınır?' sorusunun yanıtını öğrenmeye çalışıyor. Sizler için hazırladığımız haberimizde, adım adım bilgisine yer verirken, abdestin nasıl alınacağını da aktardık.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKAT? ABDEST NASIL ALINIR?

Haberimizin ilerleyen sayfalarından cuma namazı kılınışı hakkında detaylara ulaşabilir, 'in 5 Temmuz 2019 bu hafta için yayımladığı hutbe ile abdestin nasıl alınacağı konusunda fikir edinebilirsiniz.

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Cuma namazı nasıl kılınır? Abdest nasıl alınır? Diyanet ile Cuma namazı kaç rekat kılınıyor? İşte adım adım detayları
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