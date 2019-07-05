Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > İstanbul'da Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri... 5 Temmuz

'da saat kaçta? İstanbul, , cuma namazı saatleri... 5 Temmuz

saat kaçta? Bu soru günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. , ve başta olmak üzere milyonlarca vatandaş bu anlamlı günün heyecanını paylaşmanın yanında il il ve Ankara, İstanbul Cuma namazı saati konusunda araştırmalarını gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda, 'Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak?' sorusu öne çıkıyor. Öte yandan, İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı Cuma hutbesi de büyük bir heyecanla araştırılıyor. İşte, Diyanet tarafından açıklanan bilgiler eşliğinde 5 Temmuz bugün İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı vakti!

Giriş Tarihi: 5.7.2019 10:27 Güncelleme Tarihi: 5.7.2019 10:27
İstanbul'da Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri... 5 Temmuz

Müslüman dünyası için oldukça önemli olan Cuma gününe bu hafta da kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mübarek güne uyanan yurdun dört bir yanındaki vatandaşlar camilere gidip, ibadetlerini yerine getirecek. Bu doğrultuda, ' bugün saat kaçta kılınacak?' sorusu arama motorları üzerinde yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Bilindiği üzere, cuma vakti ile , , başta olmak üzere bütün illerimizde eller semaya kaldırılacak. 5 Temmuz bugüne ilişkin İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saati bilgisini sizler için derledik.

CUMA NAMAZI VAKTİ BUGÜN SAAT KAÇTA?

Haberimizin ilerleyen sayfalarından İşleri Başkanlığı'ının yayımlamış olduğu Cuma Hutbesi birlikte 5 Temmuz 2019 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatlerine ulaşabilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri... 5 Temmuz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN