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Düğün günü damadı öldüren kayınbiraderden şoke eden ifadeler!

'de geçen pazartesi günü, düğünün sabahında kız kardeşi Seren Gülen ile evlenen hastane personeli damat Tugay Keser'i (24) tabanca ile başından vurarak öldüren kayınbirader Necati Gülen'in ifadesinde "Aşırı alkollüydüm. Düğün sabahı damadımızın evine gittim. Bana şeytan olarak göründü. Onu o halde görünce silahımla ateş ettim. Pişmanım" dediği öğrenildi.

Ceyhan TORLAK
CEYHAN TORLAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2019 09:43 Güncelleme Tarihi: 5.7.2019 09:46
Düğün günü damadı öldüren kayınbiraderden şoke eden ifadeler!

Bir süredir uyuşturucu tedavisi gören zanlı Gülen'in cinayet sırasında da uyuşturucu etkisinde olup olmadığının anlaşılması için kan ve idrar örneğinin alındığı öğrenildi.

AİLELERİ HUSUMETLİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı Gülen tutuklanarak cezaevine gönderildi. Seren Gülen ile Tugay Keser'in 8 yıldır birlikte oldukları, 5 sene önce nişanlandıkları, ancak zaman zaman yaşadıkları sorunlardan dolayı ayrılıp barıştıkları, bu nedenle aileler arasında husumet olduğu belirtildi.

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Düğün günü damadı öldüren kayınbiraderden şoke eden ifadeler!
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