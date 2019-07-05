Düğün günü damadı öldüren kayınbiraderden şoke eden ifadeler!

Bir süredir uyuşturucu tedavisi gören zanlı Gülen'in cinayet sırasında da uyuşturucu etkisinde olup olmadığının anlaşılması için kan ve idrar örneğinin alındığı öğrenildi.



AİLELERİ HUSUMETLİ



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı Gülen tutuklanarak cezaevine gönderildi. Seren Gülen ile Tugay Keser'in 8 yıldır birlikte oldukları, 5 sene önce nişanlandıkları, ancak zaman zaman yaşadıkları sorunlardan dolayı ayrılıp barıştıkları, bu nedenle aileler arasında husumet olduğu belirtildi.

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