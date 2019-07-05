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Düğünde sahte rakı faciasından kıl payı dönüldü

Giriş Tarihi: 5.7.2019
İZMİR'DE, düğünde sahte içki ikram edildiği ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda adeta facianın eşiğinden dönüldü. Bergama ilçesi Pınarköy Mahallesi'nde düğün sahibi S.K, iddialara göre gelen konuklara sahte rakı ikram etti. Daha sonra ise bu durum jandarma ekiplerine bildirildi. Bölgeye gelen jandarma, belirtilen adresteki 82 şişe sahte rakıya el koydu. Düğün sahibi S.K'ya ise 6 bin 732 lira idari para cezası kesildi. Ekiplerin zamanında müdahalesi ise facianın önüne geçti. Mersin'de son bir hafta içerisinde 7 kişi sahte içkiden hayatını kaybetmişti.
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Düğünde sahte rakı faciasından kıl payı dönüldü
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