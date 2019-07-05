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ile ilgili son dakika haberi! 1.5 yaşındaki Minik Ecrin’in annesi ve üvey babası ’u terk ettiler

Türkiye aylardır ile ilgili son dakika haberlerini takip ediyorlardı. ’un Vezirköprü ilçesinde 2 ay önce kaybolan ve tam 22 gün sonra cansız bedeni ormanlık alanda bulunan Ecrin Kurnaz’ın anne ve üvey babasının 15 gün önce Samsun’dan Amasya’ya taşındıkları ortaya çıktı. Öte yandan Babaanne Hacer’de bugün konuştu. Özellikle küçük kızın ölümü ile ilgili şüphelenilen kişiler arasında babaanne Hacer ve üvey amca Özkan oluyordu. Peki, Ecrin Kurnaz’ın katili bulundu mu? İşte tüm son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 5.7.2019 15:54
Ecrin Kurnaz ile ilgili son dakika haberi! 1.5 yaşındaki Minik Ecrin’in annesi ve üvey babası Samsun’u terk ettiler

1.5 yaşındaki 'ın katili 2 aydır bulunamazken, anne ve üvey babasının 15 gün önce 'u terk edip Amasya'ya yerleştikleri haberi son dakika olarak ajanslara düştü. Öte yandan babaanne Hacer'de, küçük kızın ölümünün üstünden 2 ay sonra açıklamalarda bulundu. Verdiği çelişkili ifadelerle şüpheli konumunda bulunan Özkan Kurnaz ile babaanne Hacer'in küçük kızın ölümüyle ilgili olabilmeleri üzerinde duruluyor. Peki, Ecrin Kurnaz'ın katili kim? İşte baştan sonra Ecrin Kurnaz olayıyla ilgili tüm son dakika gelişmeleri…

ECRİN KURNAZ OLAYI İLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR | BABAANNE HACER KONUŞTU!

Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili tüm gelişmelere bu başlık altından takip edebilirsiniz...

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Ecrin Kurnaz ile ilgili son dakika haberi! 1.5 yaşındaki Minik Ecrin’in annesi ve üvey babası Samsun’u terk ettiler
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