Ecrin Kurnaz ile ilgili son dakika haberi! 1.5 yaşındaki Minik Ecrin’in annesi ve üvey babası Samsun’u terk ettiler

1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın katili 2 aydır bulunamazken, anne ve üvey babasının 15 gün önce Samsun'u terk edip Amasya'ya yerleştikleri haberi son dakika olarak ajanslara düştü. Öte yandan babaanne Hacer'de, küçük kızın ölümünün üstünden 2 ay sonra açıklamalarda bulundu. Verdiği çelişkili ifadelerle şüpheli konumunda bulunan Özkan Kurnaz ile babaanne Hacer'in küçük kızın ölümüyle ilgili olabilmeleri üzerinde duruluyor. Peki, Ecrin Kurnaz'ın katili kim? İşte baştan sonra Ecrin Kurnaz olayıyla ilgili tüm son dakika gelişmeleri…

ECRİN KURNAZ OLAYI İLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR | BABAANNE HACER KONUŞTU!

Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili tüm gelişmelere bu başlık altından takip edebilirsiniz...