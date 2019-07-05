Eşi ve bebeğinin önünde öldürüldü

BUGÜN NELER OLDU

Çorlu ilçesinde yaşayan Alperen Kahraman (19), dün Omurtak Caddesi'nde eşi Melisa Ümmügül Kahraman ve bebek arabasındaki bebeği ile yürürken, eşinin amcası Durmuş Sepetçi'nin silahlı saldırısına uğradı. Eşinin ve bebeğinin önünde, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yere yığılan Alper Kahraman olay yerinde yaşamını yitirdi. Yoldan geçen iki kişi de seken kurşunlardan hafif şekilde yaralanırken, kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, Durmuş Sepetçi'yi gözaltına aldı. Sepetçi'nin cinayet sırasında Alperen Kahraman'a "Bana 60 bin liraya mal oldun" dediği öğrenildi. Öldürülen Alperen Kahraman'ın, Melisa Ümmühan Kahraman ile 4 yıl önce sosyal medya aracılığıyla tanıştığı ve o dönemde gönderdiği çıplak fotoğraflarla ailesini tehdit ederek para aldığı, iki taraf arasında bu nedenle husumet oluştuğu öğrenildi. Çiftin bir TV programında evlendikleri bildirildi.