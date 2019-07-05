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Hırsızlık zanlısı kadın: Birlikte olmak istedi, reddedince iftira attı

'da bir işyerinde tırnakçılık yöntemi ile bin lira hırsızlık olayına karışan Ü.U isimli kadın, polis tarafından yakalandı. Benzer suçlardan çok sayıda suç kaydı bulunan Ü.U, "Fala bakarken benimle birlikte olmak istedi. Kabul etmeyince iftira attı" dedi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2019 15:08 Güncelleme Tarihi: 5.7.2019 15:20
Hırsızlık zanlısı kadın: Birlikte olmak istedi, reddedince iftira attı

Polisi alarma geçiren dolandırıcılık olayı Antalya Muratpaşa ilçesinde Şarampol Caddesi'nde bir iş yerinde meydana geldi.

Olayın ardından harekete geçen Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayını Ü.U.'nun gerçekleştirdiğini tespit edip operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Ü.U.'nun birçok suçtan kaydının olduğu ortaya çıktı.

"KABUL ETMEYİNCE İFTİRA ATTI"

İfadesinde falcılık yaptığını söyleyen Ü.U, "Fala bakarken benimle birlikte olmak istediğini söyledi. Kabul etmeyince iftara attı" diye konuştu. Ü.U, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Hırsızlık zanlısı kadın: Birlikte olmak istedi, reddedince iftira attı
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