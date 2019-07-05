Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > İŞKUR sosyal çalışma programı kura sonuçları açıklandı mı? İŞKUR SÇP sonuçları sorgulama ekranı

sosyal çalışma programı kura sonuçları açıklandı mı? İŞKUR SÇP sonuçları sorgulama ekranı

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen sosyal çalışma programı (SÇP) iş fırsatı yakalamak isteyen yüz binlerce öğrenci tarafından başvuru yapılmıştı. Aralarından 20 bin kadarı belirlenen adaylar kura sonuçlarını merak ederek sosyal çalışma programı kura sonuçları açıklandı mı? sorularıyla aramalarına devam ediyor. Peki açıklandı mı? İşte detaylar ve İŞKUR SÇP sonuç sorgulama ekranı…

Giriş Tarihi: 5.7.2019 09:28
İŞKUR sosyal çalışma programı kura sonuçları açıklandı mı? İŞKUR SÇP sonuçları sorgulama ekranı

ile Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen sosyal çalışma programı (SÇP) toplamda 200 bin iş bulmak isteyen üniversite öğrencisinden başvuru toplamıştı. Yaklaşık 20 bin öğrenci belirlenen projede öğrenciler İŞKUR sosyal çalışma programı kura sonuçlarının açıklanmasını merakla bekliyor. ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Peki İŞKUR SÇP kura sonuçları açıklandı mı? İşte sonuç sorgulama ekranı ve diğer tüm detaylar…

İŞKUR SÇP KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İŞKUR SÇP kura sonuçları ve sonuç sorgulama sayfası ile ilgili tüm merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İŞKUR sosyal çalışma programı kura sonuçları açıklandı mı? İŞKUR SÇP sonuçları sorgulama ekranı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN