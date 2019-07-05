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Kan donduran detayı ortaya çıktı! Düğün günü eşini öldürmüştü…

Ajanslardan gelen haberi kan dondurdu. ’da 21 yaşındaki Güllü Yurdakul’u düğün gününün sabahı evde bıçaklayarak öldüren Metehan Yurdoğlu tutuklanarak mahkemeye sevk edilmişti. 22 yaşındaki Metehan Yurdoğlu’nun yargılanması tamamlandı ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet kararı verildi. Ancak mahkeme sırasında ortaya çıkan savunmalar ve ifadeler adeta kan dondurdu. Metehan Yurdoğlu’nun daha önce Güllü Yurdakul’u ormana götürüp ağaca bağlayarak işkence ettiği ortaya çıktı. Gelen bu kan dondururken, sanığın ifadesi ise şok etti. İşte Bursa’da 2017 yılının Kasım ayında gerçekleşen bu olayla ilgili tüm gelişmeler…

Giriş Tarihi: 5.7.2019 11:32
Kan donduran son dakika detayı ortaya çıktı! Düğün günü eşini öldürmüştü…

'nın Yıldırım ilçesinde 2017 yılının Kasım ayında yaşanan olay ile ilgili mahkeme kararını verdi. Mahkeme tutuklu sanık Metehan Yurdoğlu'na müebbet hapis cezası verdi. Sanığın ifadesi ve anlattıkları ajanslara olarak düşerken, ortaya çıkan detaylar adeta kan dondurdu. Metehan Yurdoğlu, uzun süre birlikte olduğu Güllü Yurdoğlu'nu, ailesinin evliliklerine karşı çıkması üzerine kaçırdı. Birlikte yaşamaya başlayan çift, olaydan 4 ay önce nikâh kıyarak, evlendi. Ardından düğün hazırlıklarına başladı. Düğün sabahı ise Metehan Yurdoğlu tartıştığı eşi Güllü Yurdoğlu'nu 16 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra tutuklanarak ceza evine gönderilen Yurdoğlu'nun davası bugün sonuçlandı. Yakın akrabayı öldürmek suçundan yargılanan sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi. Mahkemede verilen ifadeler ise adeta kan dondurdu. İşte o ifadeler…

'CANAVAR DUYGULARLA MASUM İNSAN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜR'

Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar davasına tutuklu sanık Metehan Yurdoğlu, Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Funda Akdoğan Girgin, müşteki avukatı Mustafa Canbaz ile sanık avukatı Esat Şen ve yakınları katıldı. Sanık avukatı, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair yeniden İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına, bildirdikleri tanıkların dinlenmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık avukatının talebini reddetti.

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Kan donduran son dakika detayı ortaya çıktı! Düğün günü eşini öldürmüştü…
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