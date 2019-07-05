Kan donduran son dakika detayı ortaya çıktı! Düğün günü eşini öldürmüştü…

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 2017 yılının Kasım ayında yaşanan olay ile ilgili mahkeme kararını verdi. Mahkeme tutuklu sanık Metehan Yurdoğlu'na müebbet hapis cezası verdi. Sanığın ifadesi ve anlattıkları ajanslara son dakika olarak düşerken, ortaya çıkan detaylar adeta kan dondurdu. Metehan Yurdoğlu, uzun süre birlikte olduğu Güllü Yurdoğlu'nu, ailesinin evliliklerine karşı çıkması üzerine kaçırdı. Birlikte yaşamaya başlayan çift, olaydan 4 ay önce nikâh kıyarak, evlendi. Ardından düğün hazırlıklarına başladı. Düğün sabahı ise Metehan Yurdoğlu tartıştığı eşi Güllü Yurdoğlu'nu 16 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra tutuklanarak ceza evine gönderilen Yurdoğlu'nun davası bugün sonuçlandı. Yakın akrabayı öldürmek suçundan yargılanan sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi. Mahkemede verilen ifadeler ise adeta kan dondurdu. İşte o ifadeler…

'CANAVAR DUYGULARLA MASUM İNSAN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜR'

Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar davasına tutuklu sanık Metehan Yurdoğlu, Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Funda Akdoğan Girgin, müşteki avukatı Mustafa Canbaz ile sanık avukatı Esat Şen ve yakınları katıldı. Sanık avukatı, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair yeniden İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına, bildirdikleri tanıkların dinlenmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık avukatının talebini reddetti.