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ne zaman kutlanacak? ? Diyanet duyurdu!

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği dini takvime göre tarihleri belli oldu. Vatandaşların arama motorlarında sıkça arattığı sorusu gündem oldu. Vatandaşlar aile ziyaretleri yapmak, tatile gitmek ya da farz olan görevlerini yerine getirebilmek için bayramın gelmesini bekliyor. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da " ne zaman" ya da " olacak" şekilde araştırmaların yapılması durumu akıllarda soru işareti barındırıyor. Buna göre; Müslüman alemini yakından ilgilendiren bayram ne zaman kutlanacak? Bayram tatili kaç gün olacak?

Giriş Tarihi: 5.7.2019 08:49 Güncelleme Tarihi: 5.7.2019 08:50
Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak? Kurban Bayramı tatili kaç gün? Diyanet duyurdu!

için geri sayım başladı. Müslüman alemini yakından ilgilendiren bayramlar her vatandaş için de ayrı bir önem taşıyor. Aile ve akraba ziyaretlerinde bulunacak olan 2019 Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvimi merak ediyor. Bu takvime göre plan yapacak olanlar içinse heyecan dorukta. Diyanet 2019 yılı dini takvimini açıkladı. Buna göre; Kurban Bayramı tarihleri de belli oldu. Bayram tatilinin kaç gün olacağı da ayrıca merak ediliyordu. Bu merak da giderilmiş oldu.

Kurban Bayramı'na yaklaşık 1 ay kaldı. İslam alemini yakından ilgilendiren Kurban Bayramı tatili ve tarihiyle alakalı detaylara haberimizden erişim sağlayabilirsiniz.

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Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak? Kurban Bayramı tatili kaç gün? Diyanet duyurdu!
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