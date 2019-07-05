Kurban fiyatları ne kadar? Büyükbaş kurban küçükbaş kurban fiyatları belli oldu mu?

Kurban fiyatları vatandaşlar tarafından merak edilerek yoğun olarak araştırılmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yurt içi ve yurt dışı kurba kesim bedellerinin açıklanmasının ardından büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları merak konusu oldu. Hayvan almak isteyenler, Kurban fiyatları ne kadar? Büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları belli oldu mu? sorusuyla araştırmalarını sürdürüyor. Peki kurban fiyatları ne kadar, büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları belli oldu mu? İşte detaylar…

KURBAN FİYATLARI NE KADAR?