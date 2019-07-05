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Mecidiyeköy'den Zincirlikuyu istikametine giden bir metrobüs yaptı

Şişli'de metrobüsün çarptığı bir yaya ile araçtaki bir kişi yaralandı. Zincirlikuyu istikametinde metrobüs seferleri durdu

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.7.2019 00:21 Güncelleme Tarihi: 6.7.2019 00:24
Mecidiyeköy'den Zincirlikuyu istikametine giden bir metrobüs kaza yaptı

Cevizlibağ-Söğütlüçeşme seferini yapan 34 TR 6192 plakalı metrobüs, Mecidiyeköy durağından çıktıktan bir süre sonra, metrobüs yolundaki bir yayaya çarptı.

Kazada, metrobüsün çarptığı yaya ve araçtaki bir yolcu yaralanırken, çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde bir süre aksama yaşanırken, duran araçlardan inen yolcular, yakındaki Mecidiyeköy metrobüs durağına yürüdü.

Kaza yapan metrobüsün yoldan kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

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Mecidiyeköy'den Zincirlikuyu istikametine giden bir metrobüs kaza yaptı
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