Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı geldi! Bugün ve yarın için dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ve sağanak yağış ile ilgili son dakika uyarıları art arda gelmeye devam ediyor. Özellikle Temmuz ayına girdiğimiz şu günlerde, sıcaklıklar da son derece artmış durumda. Bu sebepten dolayı herhangi bir şekilde fırtına ve yağış vatandaşlar tarafından beklenmezken, konuyla ilgili Meteoroloji'den uyarı geldi. Yapılan uyarılar neticesinde bugün ve yarın olmak üzere birçok il de yağış ve fırtına bekleniyor. Peki, İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İşte merakla araştırılan o konuların yanıtları…

METEOROLOJİ UYARDI! BİRÇOK İLDE YAĞIŞ VE FIRTINA BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılar doğrultusunda yağış ve fırtına beklenen illeri sizler için hazırladık. Ayrıca yayınlanan 5 günlük hava durumu raporunu da haberimizin içeriğinden bulabilirsiniz…