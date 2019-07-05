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’den ve yağış uyarısı geldi! Bugün ve yarın için dikkat

Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamasına göre bugün ve yarın bazı illerimizde şiddetli yağış ve fırtına görülecek. Son uyarıları göz önüne alarak hava durumunu merak eden bireyler, ‘bugün hava nasıl olacak’ sorusunun yanıtını arıyorlar. Temmuz ayına girdiğimiz ve sıcaklıkların son derece arttığı şu günlerde, gelen uyarılar bireyleri de şaşırtıyor. İstanbul’da önümüzdeki 5 gün herhangi bir şekilde yağış beklenmezken birçok ilde ise yağış ve fırtına bekleniyor. Peki, bugün nasıl olacak? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 5.7.2019 10:13 Güncelleme Tarihi: 5.7.2019 10:13
Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı geldi! Bugün ve yarın için dikkat

Genel Müdürlüğü'nden ve ile ilgili uyarıları art arda gelmeye devam ediyor. Özellikle Temmuz ayına girdiğimiz şu günlerde, sıcaklıklar da son derece artmış durumda. Bu sebepten dolayı herhangi bir şekilde fırtına ve yağış vatandaşlar tarafından beklenmezken, konuyla ilgili Meteoroloji'den uyarı geldi. Yapılan uyarılar neticesinde bugün ve yarın olmak üzere birçok il de yağış ve fırtına bekleniyor. Peki, İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İşte merakla araştırılan o konuların yanıtları…

METEOROLOJİ UYARDI! BİRÇOK İLDE YAĞIŞ VE FIRTINA BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılar doğrultusunda yağış ve fırtına beklenen illeri sizler için hazırladık. Ayrıca yayınlanan 5 günlük hava durumu raporunu da haberimizin içeriğinden bulabilirsiniz…

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı geldi! Bugün ve yarın için dikkat
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