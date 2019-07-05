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'den son dakika açıklaması geldi! Bugün hava nasıl olacak?

Sıcaklar etkisini arttırırken 'den son dakika haberleri peş peşe geldi! Temmuz ayının başını yaşadığımız şu günlerde ise, gerek tatil bölgelerine gerekse memleketlerine gidecek olan yurttaşlar, 'Havalar nasıl olacak?' sorusu ile araştırmalarını gerçekleştiriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ilişkin yayımladığı tahmin raporunda gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat çekerek, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Yarından itibaren etkisini göstermesi beklenen sağanak yağışlar, Marmara'dan da hissedilecek. Peki, yağışlar İstanbul'da da görülecek mi? Haberimizin detaylarından, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminlerine ulaşabilir, önümüzdeki 5 gün için beklenen sıcaklık değerlerine ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 5.7.2019 08:32 Güncelleme Tarihi: 5.7.2019 08:32
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması geldi! Bugün hava nasıl olacak?

Haziran ayının sonlarında biten sağanak yağışlar, yarından itibaren yurt genelinde belirli bölgelerde yeniden etkisini hissettirecek. Genel Müdürlüğü de son dakika uyarısı ile vatandaşların bu konuda tedbirli olmasını istedi. Temmuz ayının ilk haftasını yaşadığımız şu günlerde, Ege, Akdeniz ve Güney Doğu Anadolu'da etkisini gösteren yüksek sıcaklıklar Marmara ve İç Anadolu'da da aynı şekilde hissediliyor. MGM, önümüzdeki 5 güne ilişkin yayımladığı tahmin raporunda yurt genelinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat çekti ve ani sel, su baskını, yıldırım ile ulaşımda aksamalar konusunda vatandaşları uyardı.

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA SAĞANAK YAĞIŞ VE HAVA DURUMU UYARISI GELDİ!

Haberimizin detaylarından, Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahmin raporu ile sağanak yağışlar hakkıda bilgi edinebilir, beklenen sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

İşte, ayrıntılar;

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması geldi! Bugün hava nasıl olacak?
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