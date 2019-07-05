Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması geldi! Bugün hava nasıl olacak?

Haziran ayının sonlarında biten sağanak yağışlar, yarından itibaren yurt genelinde belirli bölgelerde yeniden etkisini hissettirecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de son dakika hava durumu uyarısı ile vatandaşların bu konuda tedbirli olmasını istedi. Temmuz ayının ilk haftasını yaşadığımız şu günlerde, Ege, Akdeniz ve Güney Doğu Anadolu'da etkisini gösteren yüksek sıcaklıklar Marmara ve İç Anadolu'da da aynı şekilde hissediliyor. MGM, önümüzdeki 5 güne ilişkin yayımladığı tahmin raporunda yurt genelinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat çekti ve ani sel, su baskını, yıldırım ile ulaşımda aksamalar konusunda vatandaşları uyardı.

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA SAĞANAK YAĞIŞ VE HAVA DURUMU UYARISI GELDİ!

Haberimizin detaylarından, Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahmin raporu ile sağanak yağışlar hakkıda bilgi edinebilir, beklenen sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

İşte, ayrıntılar;