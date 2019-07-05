Görevli kapıyı kapatınca okul bahçesindeki çocuk mahsur kaldı
Sultangazi'de görevlinin kapıyı kilitleyerek gittiği okulun bahçesinde mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı. Mahsur kalan çocuğun amcası, “Tatil döneminde çocuklar okul bahçesinde sürekli oyun oynuyorlar. Okul görevlisi her zaman aynı şeyi yapıyor. Okulu kilitleyip, arkasına bakmadan gidiyor. Ve çocuklar tellerin arkasında kalmış oluyor." dedi.
Giriş Tarihi: 5.7.2019 10:18Güncelleme Tarihi: 5.7.2019 10:31
Olay, Cebeci Mahallesi'nde bulunan Hacı Mehmet Cingil Ortaokulu'nda meydana geldi. Mahallenin çocukları, oyun oynamak için okul bahçesine girdi. Ancak geri dönen çocuklar, ana giriş kapısının kilitli olduğunu fark etti.