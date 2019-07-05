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kapıyı kapatınca okul bahçesindeki çocuk mahsur kaldı

Sultangazi'de görevlinin kapıyı kilitleyerek gittiği okulun bahçesinde mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı. Mahsur kalan çocuğun amcası, “Tatil döneminde çocuklar okul bahçesinde sürekli oyun oynuyorlar. Okul görevlisi her zaman aynı şeyi yapıyor. Okulu kilitleyip, arkasına bakmadan gidiyor. Ve çocuklar tellerin arkasında kalmış oluyor." dedi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2019 10:18 Güncelleme Tarihi: 5.7.2019 10:31
Görevli kapıyı kapatınca okul bahçesindeki çocuk mahsur kaldı

Olay, Cebeci Mahallesi'nde bulunan Hacı Mehmet Cingil Ortaokulu'nda meydana geldi. Mahallenin çocukları, oyun oynamak için okul bahçesine girdi. Ancak geri dönen çocuklar, ana giriş kapısının kilitli olduğunu fark etti.

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Görevli kapıyı kapatınca okul bahçesindeki çocuk mahsur kaldı
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