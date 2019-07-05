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Onları öldürmek imkânsızlaşıyor

Giriş Tarihi: 5.7.2019
Onları öldürmek imkânsızlaşıyor
Hamam böcekleri kimyasallarla öldürülemeyecek şekilde hızla evrimleşiyor. Purdue Üniversitesi'nden araştırmacıların Scientific Reports adlı bilimsel yayında yer verdiği çalışmaya göre hamam böcekleri ve yavruları böcek ilaçlarına karşı bağışıklık kazanıyor. Ancak en önemlisi bu böcekler hiç maruz kalmadıkları ilaçlara karşı da direnç geliştirebiliyor. Bilim insanları bu duruma "çapraz direnç" adını veriyor. Böcekleri ve onların insanlarla ilişkisini inceleyen entomoloji Profesörü Michael Scharf "Böyle bir şeyin bu kadar hızlı gelişebileceğine ihtimal vermezdik" dedi. Scharf sözlerini şöyle sürdürdü: Bu direncin sadece bir nesilde dört ya da altı kat.
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Onları öldürmek imkânsızlaşıyor
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