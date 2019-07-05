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Polisten kaçarken kaza yaptılar

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2019
Polisten kaçarken kaza yaptılar
İstanbul'da son bir ay içinde 6 işyerinden yüzbinlerce liralık soygun gerçekleştiren çeteyi takibe alan polis başka bir hırsızlık olayına karıştıkları ihbarı üzerine harekete geçti. Kaçarken polis aracına çarparak otoyola çıkan zanlıların kullandığı araç hafriyat kamyonuna çarparak takla attı. Yan yatan araçtan çıkartılan zanlılar kelepçelenirken o anlar polis aracının kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan Onur K.(21), Umut K.(31), Oğuzhan A.(25), Tolga G.'nin (25) uyuşturucu bulundurmak, polise mukavemet ve hırsızlık gibi suçlardan onlarca kez gözaltına alındığı öğrenildi.
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Polisten kaçarken kaza yaptılar
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