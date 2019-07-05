Polisten kaçarken kaza yaptılar

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'dason bir ay içinde 6 işyerinden yüzbinlerce liralık soygun gerçekleştiren çeteyi takibe alan polis başka bir hırsızlık olayına karıştıkları ihbarı üzerine harekete geçti. Kaçarken polis aracına çarparak otoyola çıkan zanlıların kullandığı araç hafriyat kamyonuna çarparak takla attı. Yan yatan araçtan çıkartılan zanlılar kelepçelenirken o anlar polis aracının kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan Onur K.(21), Umut K.(31), Oğuzhan A.(25), Tolga G.'nin (25) uyuşturucu bulundurmak, polise mukavemet ve hırsızlık gibi suçlardan onlarca kez gözaltına alındığı öğrenildi.