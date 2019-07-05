Sen de mi Remzi Bey!

İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşayan ve daha önce CHP'den milletvekilliği, Bülent Ecevit'in Özel Kalem Müdürlüğü ile Alaçatı Belediye Başkanlığı yapan Remzi Özen'i (83), arayan telefon dolandırıcısı, kendisini Konak Cumhuriyet Savcısı olarak tanıttı. Savcı rolündeki dolandırıcı, Özen'e önce kullandığı telefon hattının kendi adına kayıtlı olup olmadığını sordu. Özen, "Bana ait" cevabı verince de "Adınız FETÖ soruşturmasında geçiyor. Soruşturmadan çıkarabilmemiz için 2 milyon lira vermen gerekiyor" dedi.



URFA'YA GİDİP TESLİM ETTİ

Paniğe kapılan Özen, hesabında bulunan 2 milyon lirayı çekip, geçen 18 Haziran'da Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine götürerek dolandırıcılara verdi. İzmir'e dönen Özen'i tekrar arayan dolandırıcılar, paranın yeterli olmadığını söyleyerek bu kez de 3 milyon lira istedi. Özen parası kalmadığını söyleyince dolandırıcılar satabileceği gayrimenkulü olup olmadığını sordu. Remzi Özen'de, Çeşme'de bir arsası bulunduğunu söyleyince, dolandırıcılar bu kez arsayı satmasını istedi. Bunun üzerine arsayı satmak için işlemleri başlatan Özen, bu süreçte sürekli kendisiyle irtibatta olan dolandırıcılardan şüphelendi. Dolandırıldığını fark eden Özen, önceki gün Alaçatı Polis Merkezine giderek, durumu anlatıp şikâyetçi oldu. İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri dolandırıcıları yakalamak için harekete geçti.

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