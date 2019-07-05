Son dakika haberi: "Gözümü açtığımda 6 ay geçmişti..." Mahkemeye tekerlekli sandalye ile geldi, sözleri kan dondurdu

Anadolu Ajansı'nın aktardığı son dakika haberine göre, Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Müjdat Çevik ile avukat katıldı. Duruşmada, tekerlekli sandalye ile gelen mağdur Songül Bora ve avukatı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

Savunması alınan sanık Çevik, mağdur Songül Bora ile arkadaşı olan diğer sanık İsrafil Köksal aracılığıyla tanıştıklarını anlatarak, "Songül benim emlak ofisimde çalışmaya başladı. O sırada Pınar isimli başka bir şahısla da arkadaşlığımız devam ediyordu. Songül ile sevgili olduk. Olayın olduğu daireye de görüşmek için gidiyorduk. Songül benim başka birisiyle ilişkim olduğundan şüphelenip beni takip etmiş. Sonra Pınar'ın evini bulmuş. Tartışmışlar." dedi.

Kan donduran olaya ilişkin son detayları şu şekilde;