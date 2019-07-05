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'den uyarısı! Bugün nasıl olacak? 6-7 Temmuz 2019

Genel Müdürlüğü, ülke geneli raporunu yayınladı. Temmuz ayına girmemizle birlikte hava sıcaklığında artışlar yaşanmaya devam ediyor. Yurt geneli farklılık gösteren , Ankara, ve il il hava durumu tahminlerini haberimizde derledik. Hafta sonunda sıcaklıklar Marmara Bölgesi’nde hissedilir derecede artacak. Vatandaşlar ‘’ nasıl olacak?’’ sorusunun yanıtı için gözlerini Meteoroloji’den gelen son dakika uyarılarına çevirdi. Peki bugün hava nasıl olacak? Marmara’da sıcaklıklar 30-33 derece arasında değişirken Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sıcaklıklar 40 derecelere varacak. Haberimizin detaylarından 6-7 Temmuz 2019 hafta sonuna ilişkin Meteoroloji'nin il il tahminlerine ulaşabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 6.7.2019 07:52 Güncelleme Tarihi: 6.7.2019 07:52
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bugün hava durumu bugün nasıl olacak? 6-7 Temmuz 2019

Genel Müdürlüğü'nden , Ankara ve başta olmak üzere tüm yurt genelinde sıcak havalara karşı dikkatli olun uyarısı yapıldı. Kurban Bayramı'na yaklaştığımız şu günlerde hava sıcaklığı giderek artıyor. Tatile gidecek olanlar ya da henüz gitmeyen vatandaşlar '' bugün nasıl olacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki (6-7 Temmuz 2019) Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıkların hızla artış gösterdiği bu zamanlarda uzmanlar güneşe çıkmadan önce uyardı. Bizde Meteoroloji'nin yayınlanan 5 günlük hava durumunu Sabah.com.tr'de sizler için derledik. İşte Meteoroloji'den yayınlanan il il hava durumu raporu…

METEOROLOJİ UYARDI! İŞTE GÜNCEL HAVA DURUMU RAPORU…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlandığı raporu ve hava durumu uyarılarını haberimizin devamında okuyabilirsiniz.

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bugün hava durumu bugün nasıl olacak? 6-7 Temmuz 2019
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