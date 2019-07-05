Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bugün hava durumu bugün nasıl olacak? 6-7 Temmuz 2019

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm yurt genelinde sıcak havalara karşı dikkatli olun uyarısı yapıldı. Kurban Bayramı'na yaklaştığımız şu günlerde hava sıcaklığı giderek artıyor. Tatile gidecek olanlar ya da henüz gitmeyen vatandaşlar '' Hava durumu bugün nasıl olacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki (6-7 Temmuz 2019) Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıkların hızla artış gösterdiği bu zamanlarda uzmanlar güneşe çıkmadan önce uyardı. Bizde Meteoroloji'nin yayınlanan 5 günlük hava durumunu Sabah.com.tr'de sizler için derledik. İşte Meteoroloji'den yayınlanan il il hava durumu raporu…

METEOROLOJİ UYARDI! İŞTE GÜNCEL HAVA DURUMU RAPORU…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlandığı raporu ve hava durumu uyarılarını haberimizin devamında okuyabilirsiniz.