Süper Loto sonuçları açıklandı! 4 Temmuz MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

Her hafta Perşembe günü gerçekleşen Süper Loto sonuçlarında geri sayım sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı belli oldu. Süper Loto sonuçları açıklanır açıklanmaz resmi sitede sorgulanmaya başladı. 4 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.15'te açıklandı. MPİ bilet sorgulama işlemlerinizi sonuçlar açıklanınca haberimizin içindeki panel aracılığıyla yapabilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANDI? 4 TEMMUZ 2019

Süper Loto çekiliş sonuçları her Perşembe olduğu gibi bu akşamda MPİ tarafından 21.15'te gerçekleşti.

MPİ Süper Loto sonuçları haberimizin içerisinde yer alan panelden sorgulamalarınızı yapabilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI

Perşembe akşamları çekilişi gerçekleştirilen Süper Loto'nun 4 Temmuz akşamı yapılan çekilişinde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretti.

Süper Loto'nun 611. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 841 bin 168 lira 55 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 53 kişi 10 bin 802 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 149 kişi 197 lira 5'er kuruş, 3 bilen 69 bin 20 kişi 15 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Bir kuponda 6 adet kolon ve kolon başına toplam 54 adet sayı bulunur. Bir adet oynamak için bu sayılardan 6 adedi seçilip kalemle işaretlenir. İsterseniz kuponunuzu sen seç yöntemiyle terminale otomatik olarak doldurtabilirsiniz. Çoklu çekiliş işaretlerseniz aynı kuponu iki, üç yada dört haftalık oynayabilirsiniz.

Eğer otomatik olarak makineye doldurtmak yerine kendiniz seçerek oynamak istiyorsanız; Bir kolonda mevcut olan 1′den 54′e kadar olan sayılardan altı adedini seçip işaretlemeniz yeterlidir.

Seçtiğiniz sayıların üzerini kalemle işaretlemeniz suretiyle toplamda en az 3 adet doğru sayıyı tutturmanız gerekecektir. İkramiyeler toplamda 3, 4, 5 ve 6 adet sayıyı doğru tahmin edebilen katılımcılar arasında paylaştırılır.

Elbette 6 adet sayıyı tek seferde doğru tahmin edebilen katılımcı büyük ikramiyeye hak kazanır. Büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.

SÜPER LOTO KOLON FİYATI NE KADAR?

Süper Loto kolon fiyatı 2 TL'dir. Bir biletle toplam 6 kolon oynayabilirsiniz. İsterseniz altısını da doldurarak şansınızı arttırırsınız. Fakat Süper Loto kolon fiyatı 1 TL iken, tek seferde tüm kolonları oynadığınız taktirde, Süper Loto kupon fiyatı olan 6 TL'yi ödersiniz. OYUN TÜRÜ KOLON FİYATI Süper Loto 6/54 2 TL Sayısal Loto 6/49 1.5 TL On Numara 1 TL Şans Topu 5+1 1 TL