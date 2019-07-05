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Tiyatrocu Tuğçe ile babasına karşılıklı koruma kararı

ALİ OKTAY
ALİ OKTAY Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2019
Tiyatrocu Tuğçe ile babasına karşılıklı koruma kararı
Katıldığı yarışma programları sayesinde ünlenen tiyatrocu Tuğçe Ergişi'nin(30) babası Necdet Ergişi'yle(60) mahkemelik olduğu ortaya çıktı. Babasının "Hayvan, pislik, hiç ekranlarda görüldüğü gibi cici bir kız değilsin sen ve hiçbir zaman çocuk sahibi olamazsın" dediğini iddia eden Tuğçe Ergişi'ye 2 ay koruma kararı verildi. Kızından şikayetçi olan baba da "Kızım internetten 'Benim annem de babam da Şebnem Altındiş'tir' diyerek beni çevreme aşağılayıcı paylaşımda bulunmuş, telefonumdan 'Sen ne adi şerefsiz adamsın' diyerek bana hakaret etmiştir" dedi. Mahkeme babanın da 2 ay süreyle kızından korunmasına karar verdi.
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Tiyatrocu Tuğçe ile babasına karşılıklı koruma kararı
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