Türkiye’nin ilk balon festivali

BUGÜN NELER OLDU

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen ve Türkiye'nin de ilk balon festivali olan "Uluslararası Kapadokya Balon Festivali" renkli görüntülere sahne oldu. Önceki gün kortej yürüyüşü ve halk oyunları gösterileriyle başlayan festivalde dün ise 11 ülkeden getirilen farklı figürlerdeki 15 sıcak hava balonunun gösterisi vardı. Gün ağarmadan hazırlanmaya başlayan balonlar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gökyüzüne yükseldi. Birbirinden ilginç balonları görmek isteyen vatandaşlar festival alanını doldururken, turistler de balonlarla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, "Kapadokya sıcak hava balonculuğunun merkezi. Festival vasıtasıyla tanıtım anlamında ulaşılamayan yerlere de ulaşılmış olacak. Dünyanın farklı yerlerinde festivallerde ortaya çıkan manzaralardan daha güzelini burada görmek mümkün" dedi. Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk'te festivalin ilçe ve bölgenin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını söyledi. Festival 2'nci gününde Gürcistan halk oyunları ekibinin dansları, sıcak hava balonu gösterisi ve ünlü sanatçı Aslı Güngör'ün vereceği konserle tamamlandı.