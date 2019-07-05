UNESCO’ya Suriçi’ni anlattı

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Birleşmış Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlediği 43. Dünya Miras Komitesi toplantılarına konuşmacı olarak katılan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Türkiye'nin kalbinin İstanbul ve İstanbul'un kalbinin de Suriçi Fatih olduğunu söyledi. Fatih'in İstanbul'da tek olan Dünya Mirası Alanı'nın sınırlarını barındırdığını belirten Turan, bu eşsiz tarihi ve kültürel değerlerin emanetçisi olduğu için kendisini bahtiyar hissettiğini ancak bunun büyük bir sorumluluğu da beraberinde getirdiğini söyledi. Ergün Turan, "Tarihi Yarımada Dünya Miras Alanlarının evrensel değerini korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak üzere taraf olduğumuz Dünya Mirası Sözleşmesi'nin gereklerini yerine getirmek için Kültür ve Turizm Bakanlığımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ve UNESCO ile işbirliği içinde hareket etmeye özen gösteriyoruz" dedi.