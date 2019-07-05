Yaşadığı dehşeti ağlayarak anlattı

BUGÜN NELER OLDU

Avcılar'da 5 ay önce kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Rabia Kaçmaz'ın (25) boğazını falçatayla keserek, tecavüz etmeye çalışan, ardından öldüğünü düşünerek göl kenarına bırakan ve üzerinden arabayla geçen tutuklu sanık Emre Çiçek'in (25) yargılanmasına başlandı.Avukatlarının elini tutarak gözyaşları içinde ifade veren Rabia Kaçmaz, Emre Çiçek'in 'Sana sürprizim var!' diyerek işyerine götürdüğünü, elini ayaklarını bağladığını, falçata ve bıçakla kendisini kestiğini belirterek, "Emre, 'seni buraya cezalandırmak için getirdim, buradan çıkamayacaksın' dedi. Baltanın arkasıyla karnıma vurdu ve 'seni burada parçalardım ancak zamanım yok' dedi. Orada sadece ölmek istedim. Sesim bu olay nedeniyle kısıldı ve şu anda kısık sesle konuşmak zorundayım. Halen tedavilerim devam ediyor. Kendisi benim paramı gasp etti. Şikayetçiyim" dedi.Sanık Emre Çiçek de, "Rabia ne diyorsa doğrudur, öyledir. Gerekirse idam edileyim. Onu kıskanıyordum" dedi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.