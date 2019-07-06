12 el ateş etti ‘kastım yoktu’ dedi

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Bağcılar'da 3 Temmuz'da meydana gelen kazada TEM otoyolunda seyir halindeki motosikletli Hasan Saykal (37) ile otomobil sürücüsü Serdar Çekiç (38) arasında yol verme tartışması çıktı. Saykal, 2 çocuk babası Serdar Çekiç'i yanında taşıdığı silahla 12 el ateş ederek öldürdü. Cinayetin ardından olay yerinde bekleyerek polis ekiplerine teslim olan makine teknisyeni Hasan Saykal'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanan Saykal'ın ifadesinin bir bölümü şöyle:Serdar Çekiç yanımdan geçerken bana el kol hareketi yaptı.İSTOÇ yol ayrımına geldiğimde bu şahısın önümden gittiğini gördüm. 2 parmağımı gözüme doğru götürerek 'Beni sıkıştırma' dedim. Sonra bu şahıs benden ileriye giderek olay yerinin olduğu yerde durdu ve dörtlüsünü yaktı. Ben de yanında şoför mahalli kısmında durdum. Durmamla birlikte aracın kapısı ile bana vurdu. Sağına geçince motoruma arkadan çarptı. Yere düşüp, sürüklendim.Aracından inerek bana saldırdı. Yumruk attı. Sonra aracına koştu. Aracıyla beni ezeceğini düşünerek can korkusu yaşadım. Olayın olduğu anı hatırlamıyorum. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum.Pişmanım, öldürme gibi bir kastım yoktu. Hipertansiyonum var. Tansiyonum çıkmış olabilir korku halinde yaşanmış olabilir. Olay anında kendimde olsaydım havaya ateş ederdim. Şahsa etmezdim.