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12 el ateş etti ‘kastım yoktu’ dedi

Bağcılar’da Otoyolu’nda yol tartışmasında otomobil sürücüsünü 12 el ateş ederek öldüren motosikletli ’ın ifadesi ortaya çıktı: Pişmanım, öldürme gibi bir kastım yoktu. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum

OSMAN ASİLTÜRK
OSMAN ASİLTÜRK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.7.2019
12 el ateş etti ‘kastım yoktu’ dedi
İstanbul Bağcılar'da 3 Temmuz'da meydana gelen kazada TEM otoyolunda seyir halindeki motosikletli Hasan Saykal (37) ile otomobil sürücüsü Serdar Çekiç (38) arasında yol verme tartışması çıktı. Saykal, 2 çocuk babası Serdar Çekiç'i yanında taşıdığı silahla 12 el ateş ederek öldürdü. Cinayetin ardından olay yerinde bekleyerek polis ekiplerine teslim olan makine teknisyeni Hasan Saykal'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanan Saykal'ın ifadesinin bir bölümü şöyle:
Serdar Çekiç yanımdan geçerken bana el kol hareketi yaptı.
İSTOÇ yol ayrımına geldiğimde bu şahısın önümden gittiğini gördüm. 2 parmağımı gözüme doğru götürerek 'Beni sıkıştırma' dedim. Sonra bu şahıs benden ileriye giderek olay yerinin olduğu yerde durdu ve dörtlüsünü yaktı. Ben de yanında şoför mahalli kısmında durdum. Durmamla birlikte aracın kapısı ile bana vurdu. Sağına geçince motoruma arkadan çarptı. Yere düşüp, sürüklendim.
Aracından inerek bana saldırdı. Yumruk attı. Sonra aracına koştu. Aracıyla beni ezeceğini düşünerek can korkusu yaşadım. Olayın olduğu anı hatırlamıyorum. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum.
Pişmanım, öldürme gibi bir kastım yoktu. Hipertansiyonum var. Tansiyonum çıkmış olabilir korku halinde yaşanmış olabilir. Olay anında kendimde olsaydım havaya ateş ederdim. Şahsa etmezdim.

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12 el ateş etti ‘kastım yoktu’ dedi
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