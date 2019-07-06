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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Taşhan bölgesinde yapılan kazı çalışmalarında 7.5 milyon yıllık yeni fosiller bulundu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yamula Barajı kenarındaki Taşhan bölgesine giderek fosil kazılarına ilişkin çalışmaları yerinde inceledi. Kazı ekibinde görev yapan Ankara Üniversitesi Paleoantropoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Uzman Antropolog Özge Kahya, kazı çalışmalarında 7.5 milyon yıllık filler, zürafalar, atlar ve gergedanlara ait fosiller bulduklarını belirtti. Kahya, özellikle neredeyse tamamı korunmuş halde bulunan 7.5 milyon yıllık zürafa fosili ile ilgili Başkan Büyükkılıç'a açıklamalarda bulundu.Başkan Büyükkılıç da Taşhan, Çevril, Kuşçu bölgesinin çok zengin bir bölge olduğunu dile getirerek, "Bu bölgede çalışmaları devam ettirip, daha sonraki süreçte kamuoyunun ziyaretine açma şeklinde bir çalışma yapacağız. Fedakar ekibimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.