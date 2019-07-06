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'dan son dakika haberi: Eşini kayıtsızca böyle izledi...

'dan bugün gelen son dakika haberi herkesi adeta şaşkına çevirdi. Seyhan Nehri üzerindeki köprüye çıkarak, babasının mirasından pay alamadığını öne sürüp, intihara kalkışan Kevser A. (37), bir anlık dalgınlığından yararlanan bir polis tarafından kolundan tutulup çekilerek, kurtarıldı. Kevser A.'nın eşi Lokman A. ise ikna çalışmalarını sigara içerek izledi.

Giriş Tarihi: 6.7.2019 09:51 Güncelleme Tarihi: 6.7.2019 10:02
Adana'dan son dakika haberi: Eşini kayıtsızca böyle izledi...

'da bugün meydana gelen olay ajanslara son dakika kodu ile geçti. Olay, Yüreğir ilçesi Güney Kuşak Bulvarı'ndaki Regülatör Köprüsü üzerinde meydana geldi.

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Adana'dan son dakika haberi: Eşini kayıtsızca böyle izledi...
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