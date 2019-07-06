Akupunktur duayeni Dr. Nüzhet Ziyal vefat etti

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'de ?akupunkturun duayeni ve kurumsallaşmasının önderi Dr. Nüzhet Ziyal (97), İstanbul'da tedavi gördüğü özel hastanede önceki gün hayatını kaybetti. 1922 doğumlu Dr. Ziyal aynı zamanda Türkiye'de hizmet veren en yaşlı hekim unvanına sahipti. Dr. Ziyal'in cenazesi bugün Şakirîn Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.Ulusal ve uluslararası birçok derneğin üyesi ve yöneticisi olan Dr. Nüzhet Ziyal, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Türkiye'de Göğüs ve İç Hastalıkları uzmanlığı ihtisasını ilk yapan kişi olarak 1952'de uzman olmuş ve Süreyyapaşa Sanatoryumu'nun ilk astım kliniği şefliği yapmıştı. Bilimsel anlamda Akupunkturu ülkemize ilk getiren doktordur.Akupunktur öğrenimine Japonya ve Çin'de başlamış, defalarca bu ülkelerde eğitim için bulunmuş, ardından Almanya akupunktur derneği üyeliğine kabul edilmiştir. Akupunkturu ilerletmek için dünyanın her yerindeki kongrelere gitmiş ve bildiriler sunmuştur.