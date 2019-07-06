“Belediye megafonundan ‘Eşeğim’ diye bağırabilir miyim”

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Kırklareli Üniversitesi'nde öğrenim gören bir genç, kendisini terk eden kız arkadaşıyla barışmak için için ilginç bir yola başvurdu. Sevgilisinden etkileyici bir özür dilemek isteyen genç, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'na "Merhaba başkanım, ben sevgilimi çok üzdüm belediye megafonlarından (ben eşeğim çünkü sevgilimi üzdüm) diye bağırmak istiyorum müsaadenizle" şeklinde tweet attı. Kesimoğlu da, "Sevgili kardeşim eşek de diğer hayvanlar gibi yalnızca sevgi saçar kötülük bilmez, gözleri de çok güzeldir, bence sen benim yanıma gel birlikte telefon edelim belki öyle af dilersin, ne dersin?" cevabını verdi. Öğrenci ise "Barışmamıza, Mehmet Kesimoğlu başkanımın paylaşımı bile yetti. O dahil, herkese teşekkürler paylaşımında bulundu.