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Çöplüğü botanik bahçeye çevirdiler

Giriş Tarihi: 6.7.2019
Çöplüğü botanik bahçeye çevirdiler
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) gönüllüleri, 22 yıl önce belediyenin kendilerine tahsis ettiği çöp ve molozların döküldüğü alanı büyük emek vererek içinde binlerce ağaç ve bitkinin barındığı botanik bahçesine çevirdi. 1997'de Kuruçay mevkisindeki çöp ve molozların atıldığı 35 dönümlük alanda çalışmalara başlayan gönüllüler, sivil toplum kuruluşlarından ve kamu kurumlarından aldıkları destekle 22 yıl boyunca büyük emek vererek çöplüğü, içinde 5 bin ağaç ve binlerce çeşit çiçeğin bulunduğu, kuşların uğrak yeri bir alana çevirmeyi başardı. AA
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Çöplüğü botanik bahçeye çevirdiler
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