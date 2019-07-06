Geleneksel sanatçılar artık liseden yetişecek

BUGÜN NELER OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı'nca İstanbul'da kurulan Geleneksel Türk Sanatları Meslek Lisesi'nde, hüsnühat, ebru, minyatür, kat'ı, cilt, çini, tezhip gibi sanat dalları öğretilecek. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav puanı ile yerleştirmesi yapılacak 30 öğrenciye Kültür ve Turizm Bakanlığı da burs verecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından 25 Eylül 2018'de imzalanan "Geleneksel Türk Sanatlarını Gelecek Nesillere Aktarma ve Yaşatma İş Birliği Protokolü" kapsamında bu yıl ilk öğrenciler alınacak. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, "Son yıllarda hat, ebru, minyatür, çini, tezhip, kalem işi, cilt, ahşap oymacılık, kat'ı, dokumacılık gibi alanlarda yapılan çalışmalar göz önüne alındığında ortaöğretim seviyesinde böyle bir eğitimin verilmemesi bu sanatların gelecek nesillere aktarılmasında büyük bir eksiklikti. Lise bu alanda büyük bir boşluğu dolduracak" değerlendirmesinde bulundu.