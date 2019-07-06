İlk hac kafilesi yola çıktı

BUGÜN NELER OLDU

Hacı adaylarının kutsal topraklara yolculuğu başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla Suudi Arabistan'a giden ilk hac kafilesi İstanbul Havalimanı'nda dün düzenlenen törenle dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya'nın katıldığı törenle yakınları tarafından kutsal topraklara uğurlanan hacı adayları gözyaşlarını tutamadı.Törende Malatya Müftüsü Veysel Işıldar Kur'an-ı Kerim okurken İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz da hacı adayları için dua etti. İGA tarafından hacı adaylarına şemsiye hediye edilirken, TÜRSAB da gül suyu, sabun, tespih ve zikirmatikten oluşan seti hacı adaylarına dağıttı.Bu yıl İstanbul'dan 11 bin 500 hacının kutsal topraklara gideceğini ifade eden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "Bizim geleneğimizde hacca uğurlamanın çok özel bir yeri var. Sadece akrabalarımız değil, şehir adına da valimiz, Diyanet İşleri Başkanlığımızdan temsilcilerimiz, müftümüz, havalimanı idaremiz, kaymakamımız ve belediye başkanlarımız var. Velhasıl bu şehre hadim olan herkes adına bizler bugün ömrünüzde en özel, müstesna ibadet sevincinizi görmeye geldik, paylaşmaya geldik. Duanızı almaya ve dua etmeye geldik" diye konuştu.Düzce Akçakoca'dan eşi İrfan Ataş ile birlikte kutsal topraklara giden ve gözyaşlarına hakim olamayan Fatma Ataş ise "8 yıldır bekliyorum. Hislerimi anlatamıyorum. Gideceğiz diye hiç uyumadık. Günü belli olunca hiç uyuyamadık. Allah herkese nasip etsin" dedi.BU yıl Türkiye'den 80 bin hacı adayı kutsal topraklara hac farizasını yerine getirmek için gidecek. Hacı adaylarının Türkiye'den gidişleri 5 Ağustos'a kadar devam edecek. Dönüşleri ise 17 Ağustos ile 13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Hacı adaylarına Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından görevlendirilen 120 kafile başkanı, 679 din görevlisi, 135 bayan irşat görevlisinin yanı sıra seyahat acentelerinin görevlendirdiği toplam bin 528 kişi hizmet verecek.KIRKLARELI'nden hacca giden Tülbiye Elçin (88) 14 yıldır bu anı beklediğini belirterek "Allah ne kısmet ederse onu yapmaya gücümüz var. Allah herkese nasip etsin" dedi. Oğlu Eset Yılmaz ile birlikte hacca giden 80 yaşındaki Ayşe Yılmaz ise "Dokuz sene önce hacca başvurduğumda sağlıklıydım, yürüyebiliyordum. Kısmet bugüneymiş. Şimdi tekerlekli sandalye ile hac yapmak nasip oldu. Oğlum bana yardım edecek. Gerekirse o da beni sırtında taşıyacak" diye konuştu.