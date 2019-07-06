İŞKUR sosyal çalışma programı kura sonuçları açıklandı mı? İŞKUR SÇP sonuçları sorgulama ekranı

İŞKUR ile Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen sosyal çalışma programı (SÇP) toplamda 200 bin iş bulmak isteyen üniversite öğrencisinden başvuru toplamıştı. Yaklaşık 20 bin öğrenci belirlenen projede öğrenciler İŞKUR sosyal çalışma programı kura sonuçlarının açıklanmasını merakla bekliyor. İŞKUR SÇP kura sonuçları ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Peki İŞKUR SÇP kura sonuçları açıklandı mı? İşte sonuç sorgulama ekranı ve diğer tüm detaylar…

İŞKUR SÇP KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İŞKUR SÇP kura sonuçları ve sonuç sorgulama sayfası ile ilgili tüm merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;