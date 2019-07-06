İstanbul’da hareketli dakikalar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece İlçesi Hürriyet Caddesi üzerinde asayiş uygulaması yaptı. Asayiş uygulama noktasından 50 metre uzaklıktaki bir araç içerisinden iki kişiden biri araçtan inerek kaçtığını polis memurları görünce şahsa "dur" ikazında bulundu. Yaşanılan kovalamaca neticesinde Halil A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

TABANCA, MERMİ VE SAHTE NUFÜS CÜZDANI

Polis memurlarının yaptığı aramalarda 1 tane ruhsatsız tabanca, 2 tane şarjör, 23 tane fişek ve 1 tane sahte nüfus cüzdanı ele geçirildi.

Şüpheli Halil A., isimli şüpheli, "Yaralama", "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma", "Basit Tehdit", "Basit Yaralama", "Hükümlü veya tutuklunun kaçması", "Hakaret", "Resmi Belgede Sahtecilik" olmak üzere sekiz ayrı suçtan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli, adli makamlarca tutuklandı.