Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Kaliforniyum nedir? Kaliforniyum nerede bulunur ve ne işe yarar? İşte detaylar...

nedir? Kaliforniyum nerede bulunur ve ne işe yarar? İşte detaylar...

Emniyet güçlerinin Bolu'da yaptığı operasyonlarda yüklü miktarda maddesi ele geçirilince vatandaşlar bu maddenin ne olduğunu merak etmeye başladı. Google arama motorunda Kaliforniyum nedir? Kaliforniyum nerede bulunur ve ne işe yarar? gibi sorularla yoğun olarak araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, Kaliforniyum nedir? Kaliforniyum nerede bulunur ve ne işe yarar? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 6.7.2019 17:42 Güncelleme Tarihi: 6.7.2019 17:42
Kaliforniyum nedir? Kaliforniyum nerede bulunur ve ne işe yarar? İşte detaylar...

Bolu'da düzenlenen operasyonlarda yüklü oranda maddesi ele geçirildi. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar Kaliforniyum maddesinin ne olduğunu merak ederek araştırmaya başladı. Kaliforniyum nedir? Kaliforniyum nerede bulunur, ne işe yarar ve piyasa değeri ne kadar sorularıyla yoğun olarak araştırma yapılıyor. Peki Kaliforniyum nedir? Kaliforniyum nerede bulunur, ne işe yarar ve piyasa değeri ne kadar? İşte detaylar...

KALİFORNİYUM NEDİR?

Kaliforniyum Maddesine ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaliforniyum nedir? Kaliforniyum nerede bulunur ve ne işe yarar? İşte detaylar...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN