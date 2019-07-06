Kaliforniyum nedir? Kaliforniyum nerede bulunur ve ne işe yarar? İşte detaylar...

Bolu'da düzenlenen operasyonlarda yüklü oranda kaliforniyum maddesi ele geçirildi. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar Kaliforniyum maddesinin ne olduğunu merak ederek araştırmaya başladı. Kaliforniyum nedir? Kaliforniyum nerede bulunur, ne işe yarar ve piyasa değeri ne kadar sorularıyla yoğun olarak araştırma yapılıyor. Peki Kaliforniyum nedir? Kaliforniyum nerede bulunur, ne işe yarar ve piyasa değeri ne kadar? İşte detaylar...

KALİFORNİYUM NEDİR?

Kaliforniyum Maddesine ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;