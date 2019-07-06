Kurban Bayramı 2019 ne zaman? Diyanet takvimi yayınladı: Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Müslüman alemini yakından ilgilendiren bayramlar her vatandaş için de ayrı bir önem taşıyor. Aile ve akraba ziyaretlerinde bulunacak olan 2019 Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvimi merak ediyor. Bu takvime göre plan yapacak olanlar içinse heyecan dorukta. Diyanet 2019 yılı dini takvimini açıkladı. Buna göre; Kurban Bayramı tarihleri de belli oldu. Bayram tatilinin kaç gün olacağı da ayrıca merak ediliyordu. Bu merak da giderilmiş oldu.

Kurban Bayramı'na yaklaşık 1 ay kaldı. İslam alemini yakından ilgilendiren Kurban Bayramı tatili ve tarihiyle alakalı detaylara haberimizden erişim sağlayabilirsiniz.