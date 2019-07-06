Kurtarmak istediği kayınvalidesiyle öldü

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Adana'nın Tufanbeyli ilçesindeki bir evde çıkan yangında içeride mahsur kalan Melek Ergil (83) ile kendisini kurtarmak için alevlerin arasına dalan damadı Mehmet Keçe (50) yaşamını yitirdi. Yeni Cami Mahallesi'nde evlerinin balkonunda süt kaynatmak için ateş yakan Hüsne Keçe, mutfağa gitti. Bu sırada balkondaki naylon branda alev alınca, yangın çıktı. Hüsne Keçe, 2 oğlunu hafif yaralı çıkarmayı başardı. Eve gelen Hüsne Keçe'nin eşi Mehmet Keçe, içerde mahsur kalan kayınvalidesi Melek Ergil'i (83) kurtarmak için alevlerin arasına daldı ancak bir daha çıkamadı. Yangında kayınvalide ve damat hayatını kaybetti. Hüsne Keçe ve 2 oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. DHA