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'da feci ölüm! Beslediği arılar...

'nın Sarıgöl ilçesinde arılar tarafından sokulan kadın yaşamını yitirdi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.7.2019 15:42 Güncelleme Tarihi: 6.7.2019 15:43
Manisa'da feci ölüm! Beslediği arılar...

Alınan bilgiye göre, Bağlıca Mahallesi'nde yaşayan Zehra Aydın (69), bahçesindeki bal arılarının boynundan sokması sonucu fenalaştı. Ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan Aydın, ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayan kadının cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Sarıgöl ilçesine bağlı Şeyhdavutlar Mahallesi'nde de dün fiğ hasadı yaparken eşek arıları tarafından sokulan Yaşar Gedikoğlu, Salihli Devlet Hastanesinde yoğun bakıma alınmıştı.

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Manisa'da feci ölüm! Beslediği arılar...
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