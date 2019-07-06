Murat Çetinkaya kimdir, kaç yaşında? Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevden alındı

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevden alındı. Çetinkaya'nın yerine kimin geldiği ise merak konusu oldu. Vatandaşlar bu son dakika gelişmesinin ardından Murat Çetinkaya biyografisini merak etmeye başladı. En çok kullanılan arama motoru Google üzerinden '' Murat Çetinkaya kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?'' sorularına yanıt aranmaya başlandı.

MURAT ÇETİNKAYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1976 yılında dünyaya gelen Çetinkaya, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü ve çift anadal programı kapsamında aynı üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu. Ardından Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansını tamamladı. Yine Boğaziçi Üniversitesinde uluslararası finans, ekonomi, politika konularında doktora tez çalışmaları yaptı. Bankacılık hayatına Albaraka Türk Katılım Bankasında başladı.

2003 yılında Türkiye Halk Bankasında Uluslararası Bankacılık ve Yapılandırılmış Finansman Daire Başkanı ve Uluslararası Bankacılık ve Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevlerine getirildi.

2008 yılından 2012 yılına kadar Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'de Hazine, Uluslararası Bankacılık ve Yatırım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Ardından 29 Haziran 2012'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı görevine getirildi. 2016 yılında ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanlığına getirildi.