Murat Uysal kimdir? (TMCB) Yeni Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal kaç yaşında, nereli?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCBM) Başkanı Murat Uysal oldu. Vatandaşlar bu son dakika gelişmesinin ardından arama motorunda '' Murat Uysal kimdir, kaç yaşındadır?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. 1971 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Murat Uysal, Galatasaray Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi (İngilizce) İktisat Bölümünden mezun oldu. İşte merak edilenler…

Yeni Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'dan açıklama;

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Fiyat istikrarını sağlamaya odaklı para politikası araçlarını bağımsız şekilde uygulamaya devam edeceğim" dedi. TCMB açıklamasına göre Başkan Uysal, "Hedefler doğrultusundaki politikalarla ilgili iletişim kanallarının en üst düzeyde kullanılacağını" belirtti.

MURAT UYSAL KİMDİR?

1971 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Murat Uysal, Galatasaray Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi (İngilizce) İktisat Bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Anabilim dalında yüksek lisans yapan Uysal, meslek hayatına 1998'de bankacılık sektöründe başladı.

2007-2011 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası'nda Para ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanı olarak görev yapan Murat Uysal, 2011 yılı Kasım ayından itibaren de Türkiye Halk Bankası'nda Hazine Yönetimi'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. Eş zamanlı olarak, 2008-2010 yılları arasında Halk Yatırım A.Ş. Denetim Kurulu üyesi, 2011 yılında Halk Portföy A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi, 2012-2014 yılları arasında Halk Portföy A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Nisan 2015 – Nisan 2016 tarihleri arasında Halk Leasing Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi görevlerini yürüttü. 2014 yılı Mart ayından itibaren ise Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürdü.

Murat Uysal, 9 Haziran 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atandı. 5 Temmuz 2019 tarihi itibariyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCBM) Başkanı Murat Uysal oldu.