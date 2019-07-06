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Siyanür içtiğini söyleyen kişi alkollü çıktı

'da siyanür içtiğini söyleyerek ihbarda bulunan kişinin özel kıyafet giyen AFAD ekibi tarafından yapılan kontrolünde alkollü olduğu belirlendi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.7.2019 07:11 Güncelleme Tarihi: 7.7.2019 07:13
Siyanür içtiğini söyleyen kişi alkollü çıktı

Adana'da siyanür içtiğini belirterek ihbarda bulunan kişinin, özel kıyafet giyen AFAD ekibi tarafından yapılan kontrolünde alkollü olduğu tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Obalar Caddesi'nde bir kişi, sağlık ekiplerini arayıp siyanür içtiğini belirterek yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. H.B'nin siyanür içmiş olabileceğini değerlendiren ekipler, durumu Adana İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) yetkililerine bildirdi.

Olay yerine gelen AFAD ekipleri, H.B'nin bulunduğu yeri terk etmemesi ve çevredekilere yaklaşmaması uyarısında bulunarak güvenli alan oluşturdu. Kimyasal maddelere karşı korunaklı kıyafet giyen AFAD görevlisi, ölçüm cihazıyla yaptığı kontrolde H.B'nin alkol aldığını tespit etti.

Olay yerine yakın bir yerde oturduğu belirlenen H.B, evine gönderildi.

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Siyanür içtiğini söyleyen kişi alkollü çıktı
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