Tacizci tahliye edildi aileler kriz geçirdi

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da bir devlet okulunda 4'üncü sınıfa devam eden 9-10 yaşındaki 25 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sınıf öğretmeni tahliye edildi. Duruşma sonunda sinir krizi geçiren öğrenci ailelerine sağlık görevlileri müdahale etti.Davayı takip eden Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan, 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen duruşmada öğretmenin tahliye edilmesi kararına tepki gösterdi.Adliye önünde dernek üyeleriyle birlikte açıklama yapan Özkan, duruşmalara konulan basın yasağı ve savcının beraat talebi ile sanığın tahliyesini eleştirdi.Saadet Özkan, "Mahkemenin tutumu korkunçtu. Biz şunu gördük; sanık, avukata 'sus' diyebilecek kadar çok rahattı. Annesi, dışarıda dizlerini dövdü. Çok acıydı. Bugün tutuksuz yargılamak üzere tahliyesini verdiler. Biliyoruz ki bugün çıkan tahliye diğer davalara da emsal gösterilecek. Eline kalemini almış bir öğretmen vardı; ama bu bir öğretmen değildi. Bu bir vatan hainiydi. Çok acı" diye konuştu.Öğretmenle ilgili 2016'da da şikayet olduğunu hatırlatan Saadet Özkan, şöyle devam etti:"Okul müdürü, beni dinliyorsan, seninle de işimiz bitmedi. Çıkıp bu adamı aklamaya çalıştın. Olayı bir güzel kapattınız. Kurbanlık koyun gibi bu çocukları, bu adama verdiniz. Bu adam pencereyi kapattı, ondan sonra çocuklara nitelikli cinsel istismarda bulundu. Çocuklara bu kötülükleri yapmaya doymadınız. Acilen bu davalarla ilgili çözüm bulunsun. Bu ülkenin avukatları ne demeye var? Bu konulara bir çözüm bulamazlarsa bu vatanın bu insanlarını net bir şekilde yürüyüşe davet ediyorum. Hep birlikte mücadele edeceğiz."UCİM İstanbul Koordinatörü avukat Özlem Dörtkardeşler ise duruşmanın kendilerini çok üzdüğünü belirterek şunları söyledi:"Öğretmen, 25 çocuğu taciz etmiş. Bu durum, çocukların beyanları ve pedagog raporlarıyla sabitlenmiş. Mahkeme sanığın tahliyesine karar verdi. Gerekçe olarak da çocukların soyut beyanlarından başka delilin olmadığı söylendi. Biz sapıklardan rica mı edelim? Yanlarında kamera mı taşısınlar? Heyet biz avukatlara kızıyor. Bu adamı yarın beraat ettirecekler. Allah'tan diğer davalarda tutukluluğu devam ediyor."