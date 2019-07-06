Vedat Şahin cinayeti davasında 3 müebbet

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İstanbul Nişantaşı'nda, Sedat Şahin'in kardeşi Vedat Şahin ile şoförü Ferdi Topal'ın öldürülmesine ilişkin aralarında firari Yakup Kerem Saral'ın da bulunduğu 4'ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıklar Hurşit Aydın, Nesim Denizci ve Özkan Korkut, maktuller Vedat Şahin ile Ferdi Topal'a karşı "tasarlayarak ve kan gütme saikiyle kasten öldürme" suçundan ikişer kez müebbet, "tasarlayarak ve kan gütme saikiyle kasten öldürmeye teşebbüs" ve "örgüt üyeliği" suçlarından ise ayrı ayrı 12 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Yaşar Sarar, Mert Genç ve Hasan Erdem'in ise "tasarlayarak ve kan gütme saikiyle kasten öldürmeye yardım", "tasarlayarak ve kan gütme saikiyle kasten öldürmeye teşebbüse yardım" ve "örgüt üyeliği" suçlarından 31 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırılmalarına karar verdi.