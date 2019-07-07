Alacağı için vinç tutup işyeri boşalttı

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Sultangazi'dealacak verecek meselesi bulunan kişiler arasında filmleri aratmayan olay yaşandı. Vinç ile iş yerindeki makinelerinin çıkarıldığını gören kişinin şikayeti üzerine polis alarma geçti. Polisi karşısında gören 5 kişinin hırsız olmadığı ifadeleri alınınca ortaya çıktı. Uğur Mumcu Mahallesi'nde içinde hammadde üretiminde kullanılan makinelerin bulunduğu iş yerinin bulunduğu sokağa vinç ve kamyonla gelen 6 kişi kapıyı açarak olay yerinden ayrıldı. İçerideki makineler araca yüklendi. İşyeri sahibi Battal Çoşkuner'e haber verildi. İçeride bulunan 5 kişiyi gözaltına alındı. İşyerinde kiracı olduklarını belirten Battal Çoşkuner, "İşyerim talan edildi. Mülk sahibinin 30 bin TL bir alacağı var. Gelip 3 milyonluk malımı götürüyor" dedi.