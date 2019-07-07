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Alacağı için vinç tutup işyeri boşalttı

Giriş Tarihi: 7.7.2019
Alacağı için vinç tutup işyeri boşalttı
Sultangazi'de alacak verecek meselesi bulunan kişiler arasında filmleri aratmayan olay yaşandı. Vinç ile iş yerindeki makinelerinin çıkarıldığını gören kişinin şikayeti üzerine polis alarma geçti. Polisi karşısında gören 5 kişinin hırsız olmadığı ifadeleri alınınca ortaya çıktı. Uğur Mumcu Mahallesi'nde içinde hammadde üretiminde kullanılan makinelerin bulunduğu iş yerinin bulunduğu sokağa vinç ve kamyonla gelen 6 kişi kapıyı açarak olay yerinden ayrıldı. İçerideki makineler araca yüklendi. İşyeri sahibi Battal Çoşkuner'e haber verildi. İçeride bulunan 5 kişiyi gözaltına alındı. İşyerinde kiracı olduklarını belirten Battal Çoşkuner, "İşyerim talan edildi. Mülk sahibinin 30 bin TL bir alacağı var. Gelip 3 milyonluk malımı götürüyor" dedi.
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Alacağı için vinç tutup işyeri boşalttı
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