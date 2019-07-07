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Aldığı otomobil hacizli çıktı şoför çıldırdı

ZİYA RAMOĞLU
ZİYA RAMOĞLU Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.7.2019
Aldığı otomobil hacizli çıktı şoför çıldırdı
Adana'da oto tamircisinde çalışan Duran Turgut (36), birkaç gün, 15 bin lira ödeyerek önce taksiden çıkarılan bir otomobil satın aldı. Dün sabah Yeşil Bulvar üzerinde trafik denetimi yapan polisler, Turgut'un aracının "Hacizli-yakalamalı" olduğunu tespit edince el koymak için işlem yapmak istedi. Durumu öğrenince çılgına dönen Turgut, önce polislere itiraz etti. Ardından yol kenarındaki kurumuş otları aracın üzerine serpen Turgut, eline aldığı sopayla aracına vurmaya başladı. Daha sonra da bir anda aracına binerek kaçmaya çalışan Turgut'un çevresi polis otolarıyla sarıldı. Kaçamayacağını anlayan Turgut, "Bu arabayı vermem. Kendimi ve arabayı yakacağım" diyerek polisleri tehdit etti. Olay yerine gelen ablası da Turgut'u sakinleştiremedi. Polisler görüş açısını kapatmak için aracın camına ot yığdı. Yaklaşık bir saat direnen Turgut, bir gazeteciye küfretmek için kapıyı açınca, polisler üzerine atlayarak etkisiz hale getirildi. Otomobil yedi emin deposuna çekilirken Turgut ise önce hastaneye daha sonra polis merkezine götürüldü.
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Aldığı otomobil hacizli çıktı şoför çıldırdı
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