Baba ve 2 kızı kaza kurbanı

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Eskişehir'de TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü ile 2 kızı öldü. Eşi ve diğer kızı ile yeğeni yaralandı.Ankara'daki bir yakınlarının düğününe katıldıktan sonra, Bursa'daki evlerine gitmek üzere yola çıkan ailenin otomobili, Sivrihisar-Eskişehir yolunun 38. kilometresinde kontrolden çıkarak, İsmet Dinler'in kullandığı TIR'la çarpıştı. Zekeriya Güler'in (38) kullandığı otomobilin hurdaya döndüğü kazada, sürücüsü Zekeriya Güler ile kızları Elif (12) ve Enise Güler (9) olay yerinde öldü. Yaralanan eşi Fatma Güler (38) ve diğer kızı Cemre Güler (4) ile yeğeni Hamza Güler (18) ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ölen baba ve 2 kızı, Bursa'da gözyaşları arasında topağa verildi.