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’de korkunç gece

Giriş Tarihi: 7.7.2019
Denizli’de korkunç gece
Denizli'nin Honaz ilçesinde, 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen E.K. (47) tutuklandı. Olaya tepki gösteren mahalle sakinleri, E.K.'nin evini taşlayıp, eşyalarını sokağa çıkarak ateşe verdi.
Olay, Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'nde meydana geldi. E.K., aynı mahallede yaşayan kız çocuğunu aracına bindirip, cinsel istismarda bulundu. Küçük çocuk, yaşadıklarını ailesine anlattı. Aile ve mahalle sakinleri, evine gittikleri E.K.'ye saldırdı. İhbar üzerine mahalleye jandarma ekipleri sevk edildi. E.K. gözaltına alındı. E.K.'nin jandarmadaki işlemleri sürerken, dün gece bir araya gelen mahalle sakinleri, şüphelinin evini taşladı. Mahalleli, eve girip eşyaları sokağa çıkararak ateşe verdi. Mahalleye itfaiye, jandarma ve TOMA sevk edildi. Öfkeli kabalalığın sakinleştirilmesinin ardından itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Kalabalık, jandarmanın uyarısıyla dağıldı. E.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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Denizli’de korkunç gece
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